Дождь с грозами и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 августа

В Киеве и Киевской области в понедельник, 7 августа, облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 7 августа по Киевщине. Характер погоды изменится: облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°С, снижение дневной температуры 21-26°С; по Киеву ночью 21-23°С, днем 23-25°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 7 августа в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Утром и днем будет идти дождь с грозой, вечером ожидается мелкий дождь.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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