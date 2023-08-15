В Киево-Печерской лавре продолжила работу комиссия Минкульта: проверяют корпуса, полиция следит за порядком. Видео

В Киево-Печерской лавре во вторник, 15 августа, продолжила работу специальная комиссия Министерства культуры Украины. Правопорядок обеспечивают правоохранители.

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Об этом OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции. Провокаций или столкновений пока не зафиксировано (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На территории Национального заповедника продолжает работать комиссия Минкульта. Ее представители осматривают и опечатывают корпуса. На месте находятся полицейские, обеспечивающие правопорядок", – рассказали в пресс-службе.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором можно увидеть работу членов комиссии Министерства культуры. Сообщается, что работают в корпусах, где проживают представители УПЦ МП.

Напомним, также 9 августа суд признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Монахи московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры еще до 4 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.

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