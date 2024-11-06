В Киево-Печерской лавре будут хранить граффити Бэнкси, которое пытались украсть. Фото

В Киево-Печерской лавре теперь хранится граффити известного британского художника Бэнкси. Изображение женщины с огнетушителем в бигуди на стуле перед сожженным окном пытались украсть, срезав его со стены в Гостомеле.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального заповедника Киево-Печерская лавра. Увидеть произведение современного искусства может любой желающий.

"Граффити британского художника Бенкси, которую пытались украсть, срезав со стены в Гостомеле, теперь на хранении в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра". Речь идет о работе, которую стритарт-художник сделал на стене дома только что оккупированной Киевщины. Там изображены в бигуди на стуле перед сожженным окном", – говорится в сообщении.

Как отметили в Национальном заповеднике, сегодня Лавра - это освободившееся от "русского мира" культурное пространство, где хранятся не только старинные реликвии, но и создаются современные художественные проекты. в Украине.

Художник создал эту и другие работы, чтобы привлечь мир к Украине и жестокости российских оккупантов. Теперь его граффити хранится там, где идет борьба за украинскую культуру, историю и ценности для будущего.

"Рядом с работой британского художника ХХІ века можно будет увидеть древнерусское граффити ХІ века – шарж на одного из строителей Успенского Собора. Невинное хулиганство тысячелетней давности. Ищи Бенкси в Лавре, чтобы увидеть, как антивоенный протест ХХІ века, сохраненный от разрушения и мародерства, спрятался среди памятников тысячелетней православной святыни", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 12 августа, анонимный уличный художник Бенкси представил свою новую работу в Лондоне, на ней изображен носорог, якобы пытающийся залезть на припаркованное у здания авто. Также художник "превратил" в аквариум с пираньями полицейскую будку возле Центрального уголовного суда в столице Великобритании.

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