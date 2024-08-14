Бенкси дополнил коллекцию граффити с животными в Лондоне новыми изображениями. Фото

В понедельник, 12 августа, анонимный уличный художник Бенкси представил свою новую работу в Лондоне, на ней изображен носорог, якобы пытающийся залезть на припаркованное у здания авто. Также художник "превратил" в аквариум с пираньями полицейскую будку возле Центрального уголовного суда в столице Великобритании.

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Эти работы стали продолжением новой серии уличного художника, посвященной животным, новые граффити в Лондоне замечают каждый день: всего их насчитывается уже восемь. Подробности раскрывает Associated Press.

Новая неделя для лондонцев началась с новой, уже восьмой работы неуловимого уличного художника Бэнкси. На очередном граффити из посвященной животным серии изображен носорог, как бы пытающийся залезть на припаркованный у стены здания в Чарльтоне, расположенном в юго-восточной части Лондона, старый автомобиль.

Работа с носорогом стала уже восьмой из серии с животными. На предыдущих граффити Бенкси изображал слонов, козу, волка, пеликанов и других животных. У Instagram художника, чья личность до сих пор остается загадкой, фото с новыми работами появляется каждый день, начиная с понедельника, 5 августа.

Днем ранее, в воскресенье, 11 августа, жители Лондона и подписчики Бэнкси в Instagram увидели еще одну его новую работу: граффити с пираньями, которых художник изобразил на полицейской будке возле Центрального уголовного суда (известного как Олд Бейли) в Лондоне. Это изображение, как и все остальные работы Бенкси, вызвало большой ажиотаж: возле "превращенной" в аквариум полицейской будки собрались люди, которые фотографировали изображение и делали селфи на его фоне. Полицейским пришлось установить вокруг будки барьеры. А представитель муниципальной администрации лондонского Сити заявил журналистам, что местные власти рассматривают варианты сохранения этого произведения искусства.

Среди других работ, которые Бенкси презентовал на прошлой неделе, — пеликаны, появившиеся на фасаде рыбного магазина в Уолтемстоу на востоке Лондона, и воющий не луну силуэт волка, нарисованный на спутниковой антенне на крыше гаража в южном Лондоне.

И если на пеликанов лондонцы могут полюбоваться и сегодня, то спутниковую антенну с изображением волка им увидеть вживую уже не удастся: неизвестные мужчины демонтировали и забрали ее в тот же день, когда фотографии с муралом были опубликованы в Instagram художника.

Бэнкси, начинавший свою творческую карьеру с росписи зданий в английском Бристоле, ныне является одним из самых известных художников мира. Его работы на аукционах продаются за миллионы долларов, а граффити, которые он создавал на стенах построек, часто похищают. Бывают и случаи, когда владельцы построек, на которых появлялись работы загадочного художника, уничтожали их.

Несмотря на всемирную славу, то, кто скрывается под творческим псевдонимом Бэнкси, до сих пор остается тайной. Поговаривают, что это может быть швейцарский художник Мэтр де Кассон, хотя он сам категорически это отрицает. Единственное, что известно о Бэнкси – что на самом деле его зовут то ли Роберт, то ли Робин.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже рассказывал о новой серии анималистических муралов Бенкс и: на момент публикации художник обнародовал три свои работы: изображение "качающихся" на мосту на Брик-Лейн обезьян, слонов, тянущихся друг к другу хоботами, на стене дома на улице Эдит Террас в Челси, а также козы, стоящей на стене у моста Кью в Ричмонде.