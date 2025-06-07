В Киеве спасли волка, которого поселили в столичной квартире. Подробности и видео

В Киеве зооспасатели пришли на помощь волку. Животное проживало в одном из многоквартирных домов города, но его владельцы все же решили передать четвероногого в приют.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Wild Animals Rescue Center на странице в соцсети Facebook. Сейчас хищнику ничего не угрожает.

"Мы спасали волка. Да, настоящего дикого волка, который жил... в квартире в Киеве. Мы получили запрос о помощи с транспортировкой от наших коллег из Медвежьего приюта WHITE ROCK Bear Shelter. Не знаем, как и когда этот несчастный волк оказался в квартире, но, к счастью, владельцы все же решили передать его в приют", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили зооспасатели, одним из самых сложных этапов была безопасная седация хищного животного - введение в состояние легкого сна. Благодаря профессиональной помощи ветеринаров Инны Васильковской и Виктории Коваль все удалось оперативно и спокойно. После этого волка поместили в специальную транспортную клетку и с максимальным комфортом доставили в новый дом.

"Впереди - долгий путь к восстановлению. Сейчас он проходит обследование и адаптацию к новым условиям. Но главное - теперь он в безопасности, и мы уверены, что о нем хорошо позаботятся", – добавили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева зоорятувальники пришли на помощь котику. Четвероногий застрял в окне, которое было открыто в режиме проветривания, и не смог самостоятельно вылезти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!