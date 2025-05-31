В Киеве спасатели помогли коту, который оказался в смертельной ловушке. Подробности и видео

В Деснянском районе Киева зоорятувальники пришли на помощь котику. Четвероногий застрял в окне, которое было открыто в режиме проветривания и не смог самостоятельно вылезти.

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Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group. Сейчас животное находится под присмотром ветеринаров.

"С улицы Радунской поступила заявка, что соседи слышат громкие крики кота, который застрял в окне. Имеется в виду окно открытое в режиме проветривания, к сожалению, частый и очень опасный вызов. Владельцев дома не было", – рассказали KARG.

Чтобы помочь котику, спасатель спустился с крыши на веревке, чтобы добраться до него. Его вытащили и срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Ветеринары сейчас борются за жизнь рыженького.

В пресс-службе отметили, что животное оказалось в типичной ловушке - оно пыталось вылезти в щель окна, но застряло и уже не имело возможности двигаться. Это случается часто – окна в режиме "проветривания" опасны для котов. Мало из них выживают после такой смертельной ловушки.

Как сообщал OBOZ.UA, киевские зоорятувальники пришли на помощь собаке и ее щенкам, которые оказались в подземной ловушке. Животное прокопало длинный тоннель и сделало в конце яму, родило там, но проход завалило землей.

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