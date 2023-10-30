В Киеве завершили монтаж балок на Дегтяревском путепроводе. Видео

В Киеве специалисты завершили монтаж 28 балок пролетного строения Дегтяревского путепровода. Движение транспорта под мостовым пространством планируется возобновить уже 31 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Последствия ЧП, которая произошла на мосту 30 сентября, были устранены подрядчиком за свой счет (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Реконструкция Дегтяровского путепровода: дорожники завершили монтаж балок. В эти выходные подрядная организация осуществила монтаж 28 балок пролетного строения путепровода. Сегодня же монтируют плиты несъемной опалубки. Это позволит устроить монолитную плиту на путепроводе. Движение транспорта подмостовым пространством планируется возобновить уже 31 октября", – рассказали в КГГА.

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В пресс-службе напомнили, что устранение последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на путепроводе 30 сентября, осуществлялось на средства подрядной организации. Ущерба городской бюджет не понес, стоимость реконструкции не увеличилась.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице закончили ремонт участка дороги по улице Богдана Хмельницкого от Крещатика до улицы Владимирской. 19 августа здесь было возобновлено движение транспорта.

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