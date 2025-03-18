В Киеве запустят движение наземного общественного транспорта во время тревог: когда начнут действовать новые правила

В столице с 21 марта наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги после высадки желающих возле укрытия будет продолжать движение по маршруту. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Режим работы Киевского метрополитена в случае оглашения опасности пока не меняется.

"Решение Совета обороны города Киева: с 21 марта наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги после высадки желающих у укрытия будет продолжать движение по маршруту. Соответствующее решение, после консультаций с военными, стражами порядка, ГСЧС, принял сегодня, 18 марта, Совет обороны города Киева", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что в случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, будут делать остановку у ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения. Желающие пассажиры смогут покинуть салон и перейти в безопасное место. При необходимости им будет предоставлена необходимая помощь.

Водитель транспорта будет делать объявление о возможности дальнейшего продления поездки по маршруту движения. После того, как желающие покинули салон транспортного средства, водитель продолжит движение по маршруту.

В протоколе Совета обороны Киева указано, что водитель также имеет право принять решение пройти до укрытия на время воздушной тревоги.

"Киевский метрополитен пока будет работать в том же режиме. Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилась информация о том, что общественный транспорт в Киеве будут останавливать во время ежедневной минуты молчания. В Киевской городской государственной администрации этот фейк опровергли, отметив, что об общенациональной минуте молчания в наземном транспорте будут только информировать, однако без остановки движения.

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