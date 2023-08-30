В Киеве продлят работу ресторанов и кафе: Кличко рассказал подробности

В Киеве продлят время работы заведений общепита на один час. Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Это, в частности, создаст дополнительные рабочие места и улучшит экономическую ситуацию в городе.

"Учреждения общественного питания Киева продлят время работы на один час – до 23:00. Такое решение принял Совет обороны города Киева. В силу оно вступит с 1 сентября. Напомню, с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас же он – с 00:00", – уточнил Кличко.

По словам мэра во время встречи с городскими властями, где обосновывали целесообразность такого решения, предприниматели отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице.

Это также создаст дополнительные рабочие места, приведет к увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Напомним, в Киеве с 26 марта сократили время действия комендантского часа. В связи с чем городской наземный общественный транспорт и метро работают подольше.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, какое наказание грозит тем, кто нарушает комендантский час.

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