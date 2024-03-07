Переменная облачность и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 марта

В Киеве и Киевской области в пятницу, 8 марта, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 8 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С мороза, днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 марта до обеда в Киеве продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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