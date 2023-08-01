В Киеве задержан рецидивист, который подменял золотые украшения на бижутерию. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали подозреваемого в мошенничестве. Ранее судимый мужчина заказывал через сеть интернет золотые украшения, а когда осматривал на почте товар, то незаметно менял его на подделку и возвращал продавцу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась сотрудница одного из отделений почты в Святошинском районе столицы и сообщила, что после проверки клиентом посылки обнаружила несоответствие товара.

"При досудебном расследовании правоохранители выяснили, что парень заказывал через интернет ювелирные украшения из золота, а когда осматривал их на почте, то незаметно менял на бижутерию и отказывался от посылки. Оплату за товар мужчина выбирал путем наложенного платежа", – рассказали в полиции.

Следователи установили и задержали злоумышленника – им оказался ранее судимый за грабеж 27-летний житель Киевщины. Злоумышленник обманул двух граждан в Святошинском районе столицы, завладев имуществом на сумму около 50 тысяч гривен. У следствия есть все основания считать, что задержанный причастен к другим аналогичным преступлениям на территории Киева и Киевской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который "продавал" гражданам несуществующие автозапчасти. От действий подозреваемого пострадали не менее пяти человек.

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