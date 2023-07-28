Полицейские Киева разоблачили мужчину, который продавал несуществующие автозапчасти. Фото

Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который "продавал" гражданам несуществующие автозапчасти. От действий подозреваемого пострадали не менее пяти человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

"Мужчина действовал по распространенной преступной схеме – на популярных сайтах размещал объявления о продаже различных деталей к машинам по привлекательной цене. Во время общения с покупателями "продавец" требовал подписку, после получения которой удалял страницу и на связь больше не выходил", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 23-летний уроженец Кировоградщины. От действий мужчины пострадали не менее пяти человек, полицейские устанавливают всех пострадавших. По факту мошенничества открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, столичные правоохранители задержали двух мошенников, которые по поддельным документам пытались продать чужую квартиру за 2,1 млн грн. Владелец жилья сейчас находится за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали злоумышленницу, которая может быть причастна к мошенничеству. Женщина, обещая снять "порчу", выманила деньги у 22-летней девушки, которая как раз проходит лечение.

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