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Полицейские Киева разоблачили мужчину, который продавал несуществующие автозапчасти. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,6 т.
Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении

Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который "продавал" гражданам несуществующие автозапчасти. От действий подозреваемого пострадали не менее пяти человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

"Мужчина действовал по распространенной преступной схеме – на популярных сайтах размещал объявления о продаже различных деталей к машинам по привлекательной цене. Во время общения с покупателями "продавец" требовал подписку, после получения которой удалял страницу и на связь больше не выходил", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские Киева разоблачили мужчину, который продавал несуществующие автозапчасти. Фото
Полицейские Киева разоблачили мужчину, который продавал несуществующие автозапчасти. Фото

Злоумышленником оказался 23-летний уроженец Кировоградщины. От действий мужчины пострадали не менее пяти человек, полицейские устанавливают всех пострадавших. По факту мошенничества открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Полицейские Киева разоблачили мужчину, который продавал несуществующие автозапчасти. Фото

Напомним, столичные правоохранители задержали двух мошенников, которые по поддельным документам пытались продать чужую квартиру за 2,1 млн грн. Владелец жилья сейчас находится за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали злоумышленницу, которая может быть причастна к мошенничеству. Женщина, обещая снять "порчу", выманила деньги у 22-летней девушки, которая как раз проходит лечение.

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