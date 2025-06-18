В Киеве задержали 'работников СБУ', которые обманули пенсионерок на более 4,5 млн грн. Подробности и фото

Правоохранители Киева задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Под видом работников СБУ они отобрали у пенсионерок более 4,5 млн гривен якобы для проверки на связь со страной-агрессором.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установили правоохранители, к афере причастны двое безработных жителей Харькова, 36 и 42 лет. Дельцы приезжали в Киев "на задание", где во время общения с пенсионерами выманивали у последних крупные суммы денег.

"Сначала к потерпевшим звонили и представляясь сотрудниками спецслужб требовали у пожилых киевлянок явиться на допрос для дачи показаний о возможном сотрудничестве со страной-агрессором. Поводом для обвинений были приобретенные гражданками биодобавки из навязанных рекламных объявлений, которые якобы изготовлены в РФ. Поэтому для того, чтобы доказать свою непричастность, потерпевшие должны были предоставить правоохранителям все свои сбережения на так называемую "проверку", – уточнили в пресс-службе.

Как отметили в полиции, жертвами мошенников стали местные жители в возрасте от 66 до 79-лет. Злоумышленников задержали - во время автомобиля, которым они пользовались, следователи изъяли средства, которыми злоумышленники завладели.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах организованной группой, открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 908,4 тысяч гривен для каждого из подозреваемых.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали мошенников, которые могли сорвать поставки в Украину бесплатных средств РЭБ. Злоумышленники требовали взятку с иностранной компании за договоренность "со своими контактерами" о положительных выводах по этим изделиям.

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