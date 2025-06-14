Могли сорвать поставки средств РЭБ в Украину: в Киеве СБУ задержала двух мошенников. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержала мошенников, которые могли сорвать поставки в Украину бесплатных средств РЭБ. Злоумышленники требовали взятку с иностранной компании за договоренность "со своими контактерами" о положительных выводах относительно указанных изделий.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух дельцов, которые могли сорвать бесплатные поставки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в наше государство. По материалам дела, фигуранты начали шантажировать иностранную компанию-производителя устройств РЭБ", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, это предприятие уже изготовило и передало Украине 5 специализированных комплексов. Для нашего государства они были бесплатными, поскольку оплату за них осуществили международные партнеры. В случае удачного применения этих средств в боевых условиях страна-партнер планировала увеличить оборонный заказ у своего производителя. Соответственно сама компания была заинтересована в новых контрактах.

Когда об этом узнали мошенники, они начали требовать взятку у представителей иностранного предприятия. В обмен на 200 тыс. долларов США они обещали договориться "со своими контактерами" о положительных выводах по указанным изделиям.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили сделку и задержали обоих дельцов после передачи всей суммы взятки, которая происходила в Киеве", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту взяточничества и препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили арестанта киевского СИЗО, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул родных военных на 345 тыс грн под предлогом продажи комплектующих к РЭБам.

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