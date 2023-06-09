'Скифское золото' должно быть возвращено Украине: Верховный суд Нидерландов поставил точку в деле

Верховный суд Нидерландов постановил, что "скифское золото", которое годами было предметом судебной волокиты в этой стране, должно быть возвращено Украине. С 2014 года объекты хранятся в музее Алларда Пирсона в Амстердаме после того, как он получил их во временное пользование из четырех музеев Крыма.

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Об этом 9 июня сообщило издание NOS. Отмечается, что инстанция подтвердила решение, принятое Апелляционным судом Амстердама еще в октябре 2021 года.

Напомним, что когда Россия аннексировала Крымский полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям во временно оккупированном Крыму или Украине.

В феврале 2014 года коллекция была вывезена в столицу Нидерландов для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона. Ее неофициально назвали "скифское золото" или "крымское золото", от чего произошло и название судебной волокиты.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", однако в январе 2017-го так называемые крымские музеи под руководством оккупантов начали процесс обжалования решения.

В 2021 году судьи опять-таки приняли решение в пользу нашего государства, но тогда "крымские музеи" обратились в Верховный суд Нидерландов.

Наконец 9 июня он постановил, что сокровища являются культурным наследием всей Украины.

На решение суда Нидерландов вернуть "скифское золото" Украине отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что судебные баталии в этом деле продолжались почти 9 лет. Все это время страна-агрессор Россия хотела лишить наше государство культурного достояния.

"Сейчас суд полностью отказал в кассационной жалобе "крымских музеев" и оставил в силе решение апелляции, которым были удовлетворены исковые требования Украины. Триумф справедливости будет и по другим делам, касающимся преступлений России. Мы вернем все, что принадлежит нашей нации", – написал он в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время полномасштабного вторжения в Украину представители страны-агрессор России продолжили вывозить с захваченных территорий украинские исторические ценности. Так, оккупанты украли скифское золото в захваченном городе Мелитополь на Запорожье.

Международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям выразила убеждение, что такие действия РФ являются не случайным мародерством, а целенаправленной стратегией.

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