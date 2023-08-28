Без осадков и до +35°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 августа

В Киеве и Киевской области во вторник, 29 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +35°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 29 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 16-21°С, днем 30-35°С; в Киеве ночью около 20°С, днем 32-34°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что следующие пять суток по Киевщине ожидается постепенное снижение температуры воздуха в дневные часы.

"Ближайшие несколько дней осадков не прогнозируем, однако к концу рабочей недели атмосферный фронт принесет нам дожди и грозы. Также стоит обратить внимание, что по области и городу продолжает удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности", – добавили синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 29 августа весь день в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков.

Напомним, в столице в воскресенье, 27 августа, синоптики зафиксировали сразу три температурных рекорда. В частности, ночь в столице в этот день была самой теплой за время наблюдений.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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