В Киеве возле уничтоженного Россией дома простились с 44-летней Анной Полищук. Видео

В Святошинском районе Киева на развалинах уничтоженного ракетой дома прошла церемония прощания с Анной Полищук. Она погибла в результате российской атаки по столице 24 апреля.

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Об этом сообщило Радио Свобода. В общей сложности во время атаки погибли 12 человек, еще один человек скончался в больнице, став 13 жертвой.

Так, в Киеве в среду, 30 апреля, на развалинах дома в Святошинском районе простились с 44-летней Анной Полищук, погибшей в результате российской атаки по столице 24 апреля.

У женщины оставалась 1,5-летняя дочь и мужчина, который в 2022-м попал в плен и из-за чего потерял зрение на один глаз. Квартира Анны была на 2-м этаже дома, уничтоженного российской ракетой.

Александр и их маленькая дочь выжили чудом, оставшись буквально налегке. На одном из фото, предоставленном семьей погибшей, мужчина находится в укрытии после российского удара. На нем халат, а на ребенке – плед. Больше у них ничего не осталось.

Напомним, в результате террористической атаки РФ на Киев 24 апреля погиб 17-летний Даниил Худя. Российская ракета также унесла жизни его родителей. Кроме того, российская ракета в ту ночь унесла жизнь Дарин Божок. Девушке было 27 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом.

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