Наполняла все вокруг теплом и заботой: в Киеве в результате обстрела России погибла 27-летняя Дарья Божок. Фото

В результате ракетной атаки в ночь на 24 апреля в Святошинском районе Киева погибла Дарья Божок. Девушке было всего 27 лет.

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Об этом сообщили ее коллеги на странице AS Laboratory в социальной сети Facebook. У нее остался муж и мать.

"Эта ночь перевернула все. 24 апреля – личная потеря и горькая боль для нашей команды. Мы потеряли невероятно светлого, доброго, талантливого человека. Дарья была частью нашей команды, частью нашей большой семьи. Она была тем, кто наполнял все вокруг теплом, заботой, нежностью и искренним желанием делать этот мир лучше. Наши сердца всегда с Дарьей. Невероятно светлая, добрая, трудолюбивая, красивая девочка. Наше милое солнышко. Нам очень больно", – говорится в сообщении.

Они добавили, что муж Дарьи – Олег, к счастью, остался жив. Сейчас коллеги девушки держат связь с матерью и поддерживают ее. Девушке было всего 27 лет.

"Пока не можем понять, что Дарья больше не с нами", – добавили в компании.

Напомним, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в пятницу, 25 апреля, завершены поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты в жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли 12 человек.

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