В Киеве 24 апреля российская ракета унесла жизни 17-летнего Даниила Худи и его родителей. Фото

В результате террористической атаки РФ на Киев 24 апреля погиб 17-летний Даниил Худя. Российская ракета также унесла жизни его родителей.

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Об этом сообщили на странице сообщества "Их убила россия" в соцсети Facebook. Сестра парня, которая была с семьей в квартире, выжила в ту страшную ночь.

"Киев. 17-летний Даниил Худя, его папа Олег и мама Виктория были убиты вчера российскими террористами. Они жили на 1 этаже дома, который был уничтожен российским ракетным ударом ночью 24 апреля", – говорится в сообщении.

Данило был студентом Киевский авиационный профессиональный колледж (КАПК). Учился на дневном отделении по специальности "Авиационная и ракетно-космическая техника".

У Дани остались две сестренки и старший брат. Младшая сестра в момент атаки была с семьей в доме – к счастью, ее удалось спасти. Сейчас девочка находится в больнице.

Как сообщило hromadske, погибшего 17-летнего парня целый день надеялись увидеть живым его друзья на месте ракетного удара.

"Даня был таким человеком, которого я не видел никогда… "Он был всегда на позитиве, постоянно играл с нами в футбол на 185-й школе. Он мне даже помогал с работой, потому что работал на Glovo. Но мы уже ничего с этим не сделаем, брат остается в сердечке навсегда. Он всегда с нами", – добавил друг подростка.

Напомним, в Святошинском районе Киева в пятницу, 25 апреля, завершены поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты в жилой дом. В результате террористической РФ атаки погибли 12 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетной атаки в ночь на 24 апреля в Святошинском районе Киева погибла Дарья Божок. Девушке было всего 27 лет.

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