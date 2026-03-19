В Киеве водолазы-саперы достали из реки остатки российской ракеты. Подробности, фото и видео

В Киеве в акватории реки нашли остатки российской ракеты, которой враг на днях атаковал город. Чтобы достать их на место вызвали водолазов-саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона в очередной раз призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"В Киеве водолазы-саперы изъяли из акватории реки безопасные остатки российской ракеты, которой на днях враг атаковал столицу", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что железяки, скрытые под толщей воды – это ловушка для каждого, кто несмотря на предостережения испытывает судьбу, ныряя в водоем.

Добавим, обычно враг для обстрела применяет два вида ракет. Это Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения РФ в Украину с 2022 года.

А также "Искандер" – российский оперативно-тактический ракетный комплекс. Осуществляет запуск ракет класса земля-земля различных типов: баллистические "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-Э", крылатые "Искандер-К".

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киева после очередной террористической атаки РФ на крыше ресторана McDonald's обнаружили часть ракеты "Искандер". Страна-террорист РФ часто их использует для того, чтобы атаковать в Украине гражданские объекты.

