В Киеве после атаки РФ на крыше ресторана McDonald's нашли часть ракеты 'Искандер'. Фото

В одном из районов Киева после очередной террористической атаки РФ на крыше ресторана McDonald's обнаружили часть ракеты "Искандер". Страна-террорист РФ часто их использует для того, чтобы атаковать в Украине гражданские объекты.

Видео дня

Об этом сообщило издание United24 Media. Опасную находку изъяли саперы.

Что известно

"В результате недавней ракетной атаки РФ на крыше ресторана "Макдональдс" в Киеве нашли часть ракеты "Искандер". Ракета имеет дальность 500 км, ее скорость превышает 8 000 км/ч. Россияне часто используют такие ракеты для атаки на Украину, особенно на гражданские объекты", – говорится в сообщении.

"Искандер" – российский оперативно-тактический ракетный комплекс. Осуществляет запуск ракет класса "земля – земля" различных типов: баллистические "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-Э", крылатые "Искандер-К".

Что предшествовало

В ночь на 22 февраля россияне совершили очередную массированную атаку на Украину. На этот раз под ударом вражеских дронов и ракет оказались, в частности, Киев и пригород.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области обнаружили российскую стратегическую крылатую ракету. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!