В Киеве водитель под наркотиками устроил 'дрифт' на Печерске. Видео

В Печерском районе Киева правоохранители остановили водителя, который "дрифтовал" на бульваре Леси Украинки. Как оказалось, мужчина имел признаки наркотического опьянения, а также он был ранее лишен прав.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу три административных материала.

"На днях в Печерском районе за нарушение ПДД мы остановили авто BMW. Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования в установленном законом порядке мужчина категорически отказался", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, полицейские установили, что нарушитель уже был лишен права управления по решению суда, однако повторно водительское удостоверение не получил.

На мужчину составили административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч), нарушение ПДД (штраф 425 гривен или 50 штрафных баллов) и за управление транспортным средством без соответствующих документов (штраф 510 гривен).

Добавим, что на опубликованном полицией видео можно увидеть, как водитель BMW "дрифтовал" на бульваре Леси Украинки вблизи станции метро "Печерская".

