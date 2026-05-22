В Киеве пьяный водитель протаранил припаркованное авто: в крови 3,54 промилле и едва держался на ногах. Видео

В Киеве на Подоле водитель Audi протаранил припаркованную легковушку. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения и, общаясь с полицией, едва держался на ногах.

Видео дня

На нарушителя составили сразу несколько административных протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

Что известно

"Патрульные получили сообщение о ДТП в Подольском районе. По словам очевидца, водитель автомобиля Audi нарушил ПДД, не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль Hyundai. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, во время общения у водителя обнаружили явные признаки опьянения. Мужчина рассказал инспекторам, что употреблял алкоголь – он согласился пройти освидетельствование с помощью прибора "Драгер". Результат – 3,54 промилле. Инспекторы составили на руководителя соответствующие админматериалы. В дальнейшем решение по делу будет принимать суд.

На опубликованном полицией видео можно увидеть как нарушитель управлял авто, а также его общение с полицией – он едва держался на ногах.

Правоохранители в очередной раз напомнили, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови – 0,2 промилле. А более 3 промилле алкоголя считается фазой тяжелого опьянения, которая приближается к алкогольному отравлению.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель Mercedes на скорости протаранил железное ограждение, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!