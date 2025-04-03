В Киеве во дворе дома сухое дерево упало прямо на припаркованные машины. Фото и подробности

В Соломенском районе Киева в ночь на 3 апреля на припаркованные во дворе дома машины упало дерево. Событие произошло на улице Джохара Дудаева.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Информация о пострадавших не поступала.

По словам спасателей, в полночь 3 апреля к ним поступило сообщение о том, что в Соломенском районе по улице Джохара Дудаева на припаркованные автомобили упало дерево, столицу.

"С помощью специнструмента сваленное дерево убрали. Транспортные средства деблокированы. К работам были привлечены 5 спасателей и 1 единица техники КАРС", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в среду, 2 апреля, на автомобиль во время движения упало дерево. В результате ЧП машина получила повреждение, движение на участке было временно заблокировано.

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