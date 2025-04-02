В Киеве на автомобиль при движении упало дерево. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева в среду, 2 апреля, на автомобиль во время движения упало дерево. В результате ЧП машина получила повреждение, движение на участке заблокировано.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На месте происшествия работают правоохранители.

"Дерево упало на авто посреди дороги в Голосеевском районе. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях фото можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия – дерево упало прямо на капот машины. Также повреждена линия электросети, движение по этому участку дороги временно заблокировано.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области на трассе Киев – Одесса произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП есть погибший и пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм водитель автомобиля скончался в больнице.

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