В Киеве в травмпункты из-за непогоды вернулось около 100 человек: есть госпитализированные. Подробности

В Киеве в течение последних суток, с 6 по 7 января, из-за непогоды в травмпункты города обратилось 79 человек. Среди пострадавших есть ребенок.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации. Из-за гололеда в столице объявлен I уровень опасности, желтый.

Что известно

"За сутки (в травмпункты Киева. – Ред.) обратилось 79 человек, из них 1 ребенок. Госпитализированы – 14 человек, все взрослые", – рассказали в Департаменте.

В КГГА добавили, что в результате низких температурдиагноз переохлаждение было зафиксировано 4 жителям столицы, отморожение – у одного человека. В медучреждения госпитализировали трех граждан.

Чтобы узнать адреса медицинских учреждений Киева, где есть травматические пункты, перейдите по ссылке.

Добавим, ранее синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. 7 января туман, видимость 300-500 метров, на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, в Киеве 6 января более 60 человек обратились к врачам из-за травм, полученных в результате непогоды. К сожалению, среди госпитализированных есть дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 7 января, из-за погодных условий дороги и тротуары покрылись слоем льда. В результате гололеда передвигаться по улицам города очень трудно. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!