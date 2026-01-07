Дороги и тротуары покрылись слоем льда: Киев превратился в сплошной 'каток', горожан предупредили об опасности. Фото и видео

В Киеве в среду, 7 января, из-за погодных условий дороги и тротуары покрылись слоем льда. В результате гололеда передвигаться по улицам города очень трудно.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Так, утром среды, 7 января, из-за погодных условий улицы города превратились в сплошной каток. Дороги и тротуары покрылись слоем льда, в результате чего передвигаться и ехать по городу очень трудно.

Отметим, что на столичных дорогах с самой ночи активно работают коммунальщики, которые убирают и обрабатывают дороги.

Ранее синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. 7 января туман, видимость 300-500 метров, на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 7 января, умеренный мокрый снег, местами с дождем. Температура воздуха в регионе максимально опустится до - 5°С.

