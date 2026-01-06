Туман и до -5°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 января

В Киевской области в среду, 7 января, умеренный мокрый снег, местами с дождем. Синоптики предупредили о тумане и гололедице на дорогах региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 7 января по территории Киевской области. Облачно. Ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег, по области местами с дождем. По области местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью и днем 0-2°С мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. 7 января туман, видимость 300-500 метров, на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Мелкий снег будет идти весь день, а к вечеру может стать сильнее.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

