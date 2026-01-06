Среди госпитализированных есть дети: в КГГА рассказали, сколько людей обратилось в травмпункты Киева из-за непогоды

В Киеве более 60 человек обратились к врачам из-за травм полученных в результате непогоды. К сожалению, среди госпитализированных есть дети.

Видео дня

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, передает канал Киев24. Из-за снегопада и гололеда в столице объявлен I уровень опасности, желтый.

Что известно

"Сейчас 65 человек обратились в травмпункты (Киева из-за травм, полученных на фоне непогоды. – Ред.), из которых восемь были госпитализированы. Из них двое – дети", – сообщила Мостепан.

Она также напомнила, что травмпункты столицы работают 24/7 и полностью обеспечены всем необходимым оборудованием. Кроме того, чиновница призвала киевлян быть осторожными на улицах города во время непогоды.

Чтобы узнать адреса медицинских учреждений Киева, где есть травматические пункты, перейдите по ссылке.

Отметим, в столице и Киевской области во вторник, 6 января, синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе днем от 3°С мороза до 2°С тепла. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 6 января, из-за снегопада, который продолжается еще с ночи, на дорогах образовались многочисленные пробки. Дороги в результате гололеда превратились в каток, что также привело к ДТП в разных районах города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!