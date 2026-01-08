В Киеве в травмпункты из-за гололеда обратилось более 320 человек: есть госпитализированные. Подробности

В Киеве за минувшие сутки, с 7 на 8 января, зафиксировали резкий рост обращений жителей города к врачам из-за сложных погодных условий и сильного гололеда. Медицинская помощь понадобилась более 300 лицам.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации. Из-за гололеда в столице объявлен I уровень опасности, желтый.

Что известно

"Из-за сложных погодных условий и сильного гололеда медики фиксируют резкий рост обращений от горожан. По оперативным данным, только за минувшие сутки зафиксировано 322 обращения из-за травм, полученных в результате гололеда. Среди пострадавших – 10 детей", – говорится в сообщении.

В Департаменте добавили, что большинство пациентов получили помощь в травмпунктах, однако часть травм требовала стационарного лечения. В медучреждения были госпитализированы 63 человека, из которых 3 – дети.

В общем, с начала осложнения погодных условий, с 29 декабря 2025 года, медики Киева оказали помощь 932 пациентам, пострадавшим из-за гололеда.

Чтобы узнать адреса медицинских учреждений Киева, где есть травматические пункты, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 7 января, из-за погодных условий дороги и тротуары покрылись слоем льда. Вследствие гололеда передвигаться по улицам города очень трудно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!