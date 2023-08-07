В Киеве в течение дня обнаружили двух водителей, перевозивших пассажиров в состоянии опьянения

В Киеве правоохранители обнаружили двух водителей, перевозивших пассажиров в состоянии опьянения. Кроме того, транспорт одного из них имел неисправность.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителей составили админматериалы и выписали им штрафы.

"Продолжаем выявлять водителей с признаками опьянения, оказывающих услуги пассажирской перевозки. Первый случай произошел в Голосеевском районе, где патрульные остановили автобус Van Hool T916 с технической неисправностью. Во время общения с 40-летним водителем инспекторы сразу заметили у него признаки алкогольного опьянения. Однако последний от прохождения осмотра отказался", – рассказали в полиции.

Второй случай, по словам патрульных, произошел в Днепровском районе. Там 39-летний водитель троллейбуса Богдан Т90110, которого полицейские остановили для проверки, находился за рулем с признаками наркотического опьянения.

На водителя автобуса были составлены административные материалы за управление транспортным средством, которое перевозит пассажиров, имеющих неисправности (штраф 680 гривен) и управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра (штраф 17 тысяч гривен) КУоАП. Руководитель троллейбуса также получил протокол (штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили водителя троллейбуса с признаками наркотического опьянения. Мужчина, перевозивший пассажиров, от прохождения медицинского осмотра отказался.

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