В Киеве в результате российского обстрела пострадали офисы нескольких изданий. Фото

В Киеве в ночь на 28 августа в результате российского обстрела пострадали офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода". В помещениях, в частности, выбиты окна.

Видео дня

Об этом украинские СМИ сообщили на своих сайтах. К счастью, никто не погиб.

Что известно

"В результате массированной комбинированной атаки России на Киев пострадал офис "Украинской правды". Сейчас ожидается официальная информация о масштабе повреждений и состоянии здания. Пострадавших нет. Редакция продолжает работать в штатном режиме", – говорится в сообщении УП.

Кроме того, из-за российского удара повреждена редакция "Радио Свобода". В части помещений выбиты окна, повреждена некоторая техника. На видео с камер наблюдения, которое появилось в пабликах, видно, что взрывы вблизи офиса СМИ были следствием прямых попаданий двух ракет.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в разных районах города. Есть погибшие, много пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время атаки РФ в ночь на 28 августа было повреждено здание, в котором находится миссия Европейского Союза. Это является прямым нарушением Венской конвенции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!