В Киеве в пятницу образовались утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 31 мая, в последний рабочий день недели на дорогах города утром образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка образовалась на проспекте Степана Бандеры и улицы Елены Телиги. Почти без проблем едут машины на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка, небольшая пробка находится на проспекте Соборности и на участке дороги от моста Патона и до Печерского путепровода. Пробка на улице Петра Радзиня (на подъезде к Дарницкому мосту).

Пробка образовалась на проспектах Академика Глушкова (от Одесской площади до ВДНХ) и на Голосеевском (до одноименной станции метро), и есть проблемы на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская").

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (ДТП), и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лук ). Есть тягучки на улицах Семена Скляренко, Богатырской, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (на участке между станциями город "Житомирская" и "Берестейская", а также от КПИ и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы с движением транспорта по проспектам Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицы Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева водитель Chevrolet протаранил три припаркованных автомобиля, а затем пытался скрыться с места ДТП. У мужчины были признаки опьянения, однако пройти медицинское признание он отказался.

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