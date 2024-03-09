В Киеве в 1880-х годах еще существовал ручей, который во время ливней подтапливал дома на Крещатике. Уникальное фото

До конца 1880-х годов в Киеве по Крещатику протекал ручей, который брал истоки из Козьего болота в районе современного Майдана Незалежности. Во время ливней он сильно разливался и подтапливал дома.

Фото того периода было опубликовано в сообществе "Старый Киев" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, каким был центр столицы около 140 лет назад.

"Крещатик в 1880-е годы. По улице течет ручей. Этот ручей брал истоки из Козьего болота в районе современного Майдана Незалежности, а также источников в районе Европейской площади. Во время ливней ручей сильно разливался и подтапливал дома", – говорится в сообщении.

Как отметил автор сообщения, чтобы спрятать эту реку в огромную кирпичную трубу и засыпать землей, зимой 1888 началось строительство Крещатицкого коллектора.

Напомним, Бессарабская площадь в Киеве возникла в начале XIX века как торговая площадь, куда приезжали торговцы с юга Украины и Бессарабии. Мало кто знает, что раньше на ее месте существовало кладбище, основанное лютеранской общиной столицы.

Русановка в Киеве – это первый жилой массив, построенный на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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