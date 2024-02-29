В Киеве утром возникло несколько больших пробок: где не проехать. Карта

В Киеве в четверг, 29 февраля, утренние пробки сковали скорость движения на дорогах города. В частности, проблемы есть на всех мостах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утренние пробки уже повлияли на скорость авто на проспектах Романа Шухевича (от остановки трамвая и до съезда с моста Патона), на участке дороги между станциями метро "Почайна" и до улицы Ольжича, на улице Елены Телиги (почти до Дегтяревского путепровода). Также затруднено движение для авто на проспекте Академика Глушкова (на выезде в город – ДТП) и от Одесской площади до станции метро "Голосеевская".

Как всегда, тянется транспорт по улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и к повороту на улицу Электриков, а также на Гаванском мосту). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции метро "Зверинецкая".

Есть проблемы с движением на Большой Окружной дороге (от Теремков и до улицы Николая Трублаини), на проспекте Валерия Лобановского (в районе Совских прудов в сторону Севастопольской площади) и улицы Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны).

Привычная для водителей пробка находится на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская", а также от КПИ и до Галицкой площади), на бульваре Тараса Шевченко в сторону Бессарабской площади, а также на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара и улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 27 февраля, вблизи станции метро "Славутич" произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин опрокинулась на крышу – ее водитель госпитализирован.

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