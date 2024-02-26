В Киеве утром возникло несколько больших пробок: где не проехать. Карта

В Киеве в понедельник, 26 февраля, на дорогах города образовались утренние пробки. В частности, проблемы есть на всех основных проспектах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Большая утренняя пробка возникла на участке дороги от проспекта Романа Шухевича и до станции метро "Дорогожичи", на улице Елены Телиги (от улицы Дорогожицкой и почти до станции метро "Шулявская") а также на проспектах Воздушных сил Украины (в направлении Берестейского проспекта), Академика Глушкова (от выезда в город и к ВДНХ) и Голосеевском (от Парка Максима Рыльского и до одноименной станции метро).

Проблемы с движением транспорта фиксируются на улице Набережно-Рыбальской (из-за ДТП от озера Вербное и Гаванского моста включительно). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции метро "Зверинецкая".

Есть некоторые трудности с движением транспорта на Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках в сторону Севастопольской площади). Кроме того, пробки есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и от Шулявки и до центра).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве легковушка на скорости протаранила припаркованный автомобиль. Как оказалось, машина виновника аварии ездила на "лысых" колесах, а у самого водителя были признаки алкогольного опьянения.

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