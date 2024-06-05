В Киеве утром возникли многочисленные пробки: где затруднено движение авто: Карта

В Киеве в среду, 5 июня, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробки образовались на участке дороги от проспекта Степана Бандеры (от Почайны) и до пересечения улиц Елены Телиги и Сырецкой. Почти без проблем едут машины на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", однако образовалась пробка на участке от проспекта Леонида Каденюка и до съезда с моста Патона. Тяжело двигаются машины на улице Петра Радзиня (на подъезде к Дарницкому мосту), а также на Броварском проспектах и Георгия Нарбута.

Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город до ВДНХ) и Голосеевском (до одноименной станции метро), есть проблемы на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульвара Леси Украинки.

Как всегда, тянется транспорт по Берестейскому проспекту (на участке между станциями город "Житомирская" и "Берестейская", а также от КПИ и до Галицкой площади), а также на бульваре Тараса Шевченко. Пробка образовалась на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, и есть проблемы на улице Борщаговской.

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тягучки на улицах Семена Скляренко, Богатырской, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 4 мая, легковушка протаранила бетонные блоки. В результате ДТП машина загорелась, водителя с травмами госпитализировали в больницу.

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