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В Киеве утром возникли многочисленные пробки: где затруднено движение авто: Карта

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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В Киеве утром возникли многочисленные пробки

В Киеве в среду, 5 июня, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробки образовались на участке дороги от проспекта Степана Бандеры (от Почайны) и до пересечения улиц Елены Телиги и Сырецкой. Почти без проблем едут машины на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", однако образовалась пробка на участке от проспекта Леонида Каденюка и до съезда с моста Патона. Тяжело двигаются машины на улице Петра Радзиня (на подъезде к Дарницкому мосту), а также на Броварском проспектах и Георгия Нарбута.

В Киеве утром возникли многочисленные пробки: где затруднено движение авто: Карта
В Киеве утром возникли многочисленные пробки: где затруднено движение авто: Карта

Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город до ВДНХ) и Голосеевском (до одноименной станции метро), есть проблемы на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульвара Леси Украинки.

В Киеве утром возникли многочисленные пробки: где затруднено движение авто: Карта

Как всегда, тянется транспорт по Берестейскому проспекту (на участке между станциями город "Житомирская" и "Берестейская", а также от КПИ и до Галицкой площади), а также на бульваре Тараса Шевченко. Пробка образовалась на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, и есть проблемы на улице Борщаговской.

В Киеве утром возникли многочисленные пробки: где затруднено движение авто: Карта
В Киеве утром возникли многочисленные пробки: где затруднено движение авто: Карта

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тягучки на улицах Семена Скляренко, Богатырской, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

В Киеве утром возникли многочисленные пробки: где затруднено движение авто: Карта
В Киеве утром возникли многочисленные пробки: где затруднено движение авто: Карта

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 4 мая, легковушка протаранила бетонные блоки. В результате ДТП машина загорелась, водителя с травмами госпитализировали в больницу.

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