В Киеве утром возникли многочисленные пробки: где затруднено движение авто: Карта

В Киеве в понедельник, 27 мая, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича (ДТП и ремонтные работы на Северном мосту), тянутся машины на участке от проспекта Степана Бандеры (от Почайны) и до пересечения улиц Елены Телиги и Ольжича. Традиционная тянучка возникла на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, а также на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Пробки возникли на проспектах Броварском и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тянучки на улицах Семена Скляренко, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от въезда в столицу и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также проблемы с движением авто на улице Большой Васильковской (до станции метро " Олимпийская").

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (от въезда в город "Берестейская", а также от КПИ и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы с движением транспорта по проспектам Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицы Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области, по информации следствия, пьяная водитель Honda выехала на встречную полосу и протаранила легковушку ВАЗ. В результате ДТП водитель последнего авто скончался в машине скорой помощи, а его пассажир госпитализирован в больницу.

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