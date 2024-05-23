В Киеве утром возникли многочисленные пробки: где затруднено движение авто: Карта

В Киеве в четверг, 23 мая, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы движения для транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы на Северном мосту), без проблем идут машины по проспекту Степана Бандеры, однако тянется транспорт улицы Елены Телиги.

Традиционная тянучка возникла на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, а также на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Пробки возникли на проспектах Броварском, Воскресенском и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тянучки на улицах Семена Скляренко, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Затор возник на проспектах Академика Глушкова (от Одесской площади и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также проблемы с движением авто на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская" - через ремонтные работы), и бульваре Леси Украинки.

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (на участке между станциями метро "Житомирская и "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы на отдельных участках проспектов Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицы Борщаговской .

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