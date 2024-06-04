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В Киеве утром на дорогах возникли пробки: где затруднено движение авто: Карта

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
1,1 т.
В Киеве утром на дорогах возникли пробки

В Киеве во вторник, 4 июня, утром на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утренние пробки образовались на проспекте Степана Бандеры (от Почайны) и улице Елены Телиги. Есть небольшая тянучка на проспекте Леонида Каденюка, однако пробка есть на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Пробка есть на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко), а также на проспектах Броварском (от станции метро "Левобережная") и Георгия Нарбута (в районе парка "Победа").

В Киеве утром на дорогах возникли пробки: где затруднено движение авто: Карта

Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город до ВДНХ) и Голосеевском (до одноименной станции метро), есть проблемы на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульвара Леси Украинки.

В Киеве утром на дорогах возникли пробки: где затруднено движение авто: Карта

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тянучки на улицах Семена Скляренко, Богатырской, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

В Киеве утром на дорогах возникли пробки: где затруднено движение авто: Карта
В Киеве утром на дорогах возникли пробки: где затруднено движение авто: Карта

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (на участке между станциями город "Житомирская" и "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади, а также на бульваре Тараса Шевченко. Сплошная пробка образовалась на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, и есть проблемы на улице Борщаговской.

В Киеве утром на дорогах возникли пробки: где затруднено движение авто: Карта

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 1 июня, на проспекте Степана Бандеры произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП одну из машин отбросило на зеленую зону, а затем на пешеходный переход.

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