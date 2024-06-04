В Киеве утром на дорогах возникли пробки: где затруднено движение авто: Карта

В Киеве во вторник, 4 июня, утром на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утренние пробки образовались на проспекте Степана Бандеры (от Почайны) и улице Елены Телиги. Есть небольшая тянучка на проспекте Леонида Каденюка, однако пробка есть на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Пробка есть на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко), а также на проспектах Броварском (от станции метро "Левобережная") и Георгия Нарбута (в районе парка "Победа").

Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город до ВДНХ) и Голосеевском (до одноименной станции метро), есть проблемы на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульвара Леси Украинки.

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тянучки на улицах Семена Скляренко, Богатырской, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (на участке между станциями город "Житомирская" и "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади, а также на бульваре Тараса Шевченко. Сплошная пробка образовалась на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, и есть проблемы на улице Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 1 июня, на проспекте Степана Бандеры произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП одну из машин отбросило на зеленую зону, а затем на пешеходный переход.

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