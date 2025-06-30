В Киеве разоблачили call-центр, который торговал фальшивыми документами стран ЕС. Подробности и фото

Сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили мошеннический call-центр в Голосеевском районе Киева, который торговал фальшивыми документами стран Европейского Союза. Стоимость "услуг" составляла 2000 евро.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Участникам "бизнеса" грозит до 8 лет заключения.

По словам правоохранителей участников преступления было шестеро жителей Киева в возрасте от 27 до 34 лет. Схему организовал 34-летний киевлянин, который арендовал офисное помещение в Голосеевском районе для деятельности так называемого call-центра. В нем должны были принимать заказы от клиентов, и привлек еще пятерых мужчин. Один из сообщников разработал два веб-сайта с рекламой, другие участники принимали заказы.

"Полицейские задокументировали продажу дельцами одному из "клиентов" фальшивого водительского удостоверения одной из стран Европейского Союза за 2 000 евро, которое он получил по почте, а во время следственных действий в помещении call-центр правоохранители изъяли компьютерную технику и блокноты с "черновыми" записями", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленникам сообщили о подозрении, по фактам совершения ряда преступлений, в частности, мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Под видом работников СБУ они отобрали у пенсионерок более 4,5 млн гривен якобы для проверки на связь со страной-агрессором.

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