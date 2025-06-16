В Киеве ударный дрон упал посреди частного сектора, обломки фиксировали в нескольких локациях: пострадал парень

В ночь на 16 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Киев дронами-камикадзе. Вследствие падения обломков в нескольких районах зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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Повреждения зафиксированы в Днепровском и Дарницком районах столицы. Об этом в Telegram сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В столичной городской администрации отметили, что россияне цинично врут, когда говорят о поражении военных целей. На самом деле враг продолжает сознательную тактику террора и целится в жилые дома и мирных жителей.

Ночью российский ударный дрон упал среди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения образовалась воронка. К счастью, обошлось без серьезных повреждений и жертв.

Также результате атаки повреждены торговые павильоны в Дарницком районе. По состоянию на утро в столице фиксируются обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в частности, в Днепровском районе. На месте уже отработали все соответствующие службы.

Вследствие ночного обстрела пострадал молодой парень 2004 года рождения. В тяжелом состоянии его госпитализировали в одну из столичных больниц. Медики прилагают усилия, чтобы спасти парня.

Напомним, ночью 15 июня российская террористическая армия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Полтавской области. В ходе атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты разных типов.

Раннее сообщалось, что оккупанты атаковали Харьков 12 июня: тогда под ударом оказалась гражданская инфраструктура, пострадали 16 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска 14 июня атаковали ударными дронами Запорожье. На рассвете на облцентр они направили 14 "Шахедов": в городе есть разрушения, повреждены машины, магазин, не менее 15 жилых домов и нежилых сооружений.

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