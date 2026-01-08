В Киеве у иностранца изъяли кокаин на 35 млн грн. Подробности, фото и видео

В Киеве полицейские задержали иностранца, у которого нашли и изъяли четыре килограмма кокаина. Стоимость "товара" составляет около 35 млн гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, они задокументировали и пресекли незаконную деятельность 37-летнего иностранца, который наладил поставки и продажу наркотиков в столице. Следователи провели ряд следственных действий и обысков, по результатам которых задержали наркодельца.

"Мы задержали фигуранта на одной из улиц города, когда он перевозил в арендованном микроавтобусе наркотики, для дальнейшей реализации. Во время обыска у него изъяли около четырех килограммов кокаина, которые он спрятал в коробках из-под бытовых товаров, а также мобильный телефон и транспортное средство", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что по ценам "черного" рынка стоимость изъятого "товара" составляет около 35 миллионов гривен. По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Сейчас он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили мужчину, который обустроил в квартире лабораторию по выращиванию псилоцибиновых грибов и продавал их под видом шоколадок. Во время обыска у него изъяли "товара" на более чем 1 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!