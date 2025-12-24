В Киеве мужчина продавал наркотики под видом шоколадок: у него изъяли 'товара' на более 1 млн грн. Фото

В Киеве разоблачили мужчину, который обустроил в квартире лабораторию по выращиванию псилоцибиновых грибов и продавал их под видом шоколадок. Во время обыска у него изъяли "товара" на более чем 1 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Наркобизнес, по информации следствия, организовал 31-летний житель Киева. Полицейские выяснили, что мужчина в своей квартире выращивал психотропные грибы. Он маскировал их в плитки с шоколадом и сбывал на территории столицы передавая покупателям из руки в руки. Клиентов он подыскивал через знакомых, а также продавал наркотики в "чистом" виде.

Во время обыска полицейские изъяли плитки шоколада с содержанием псилоцибиновых грибов, грибы в сухом виде, контейнеры их выращивания, зип-пакеты со спорами и каннабисом, психотропное вещество кратом и деньги, полученные за "товар".

"По предварительным подсчетам, стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен", – уточнили в пресс-службе.

"Бизнесмена" задержали и сообщили ему о подозрении – суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к сбыту запрещенных веществ. Злоумышленники продавали наркотики под видом биодобавок.

