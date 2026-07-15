В Киеве судья открыл стрельбу после замечания о российской музыке: все подробности скандала

Правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве бывшему столичному судье. По данным следствия, он громко слушал русскую музыку во дворе дома, а после замечания достал пистолет.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры отставной судье Шевченковского районного суда Киева сообщено о подозрении в хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, инцидент произошел в начале мая 2026 года. Мужчине, который на тот момент был действующим судьей Шевченковского районного суда Киева, сделали замечание из-за того, что вечером в машине недалеко от детской площадки он громко слушал русскую музыку.

На слова людей подозреваемый отреагировал нецензурной бранью, вышел из машины и начал конфликт. Во время ссоры он достал принадлежащее ему оружие, демонстративно привел его в боевую готовность и направил в сторону своих оппонентов. При этом на любые просьбы людей успокоиться он не реагировал.

Один из мужчин повалил судью на землю, чтобы отобрать оружие, однако тот успел сделать три неприцельных выстрела. Тем самым он создал реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые находились рядом и были свидетелями конфликта. По результатам досудебного расследования отставной судье уже сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали водителя, который, по информации следствия, из-за дорожного конфликта устроил погоню за оппонентом и напал на него с кулаками. Кроме того, хулиган угрожал свидетелям инцидента пистолетом.

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