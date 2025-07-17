В Киеве сомелье ресторана проиграл в казино 1,7 млн грн, которые брал у инвесторов на закупку алкоголя. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили на мошенничестве мужчину, который, по информации следствия, проиграл в казино около 1,7 миллиона гривен. Эти деньги сомелье ресторана брал у инвесторов на закупку алкоголя.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Как установили правоохранители, сомелье киевского ресторана, пользуясь доверием коллег, руководства и постоянных клиентов, предлагал им вкладывать деньги в якобы выгодную закупку элитного алкоголя для дальнейшей перепродажи VIP-клиентам", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник уверял, что имеет доступ к эксклюзивным ценам и обещал инвесторам быструю прибыль. Однако, вместо приобретения алкоголя, полученные средства делец тратил в онлайн-казино. Ни один из потерпевших не получил ни обещанного товара, ни прибыли.

Всего мужчина проиграл около 1,7 млн грн – от его действий пострадало семь человек. Потерпевшие передавали ему наличные лично или перечисляли средства на банковские счета. Суммы взносов составляли около шести тысяч долларов с каждого. По факту мошенничества открыто уголовное производство, а 34-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили мошеннический call-центр в Голосеевском районе Киева, который торговал фальшивыми документами стран Европейского Союза. Стоимость "услуг" составляла 2000 евро.

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