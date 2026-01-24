Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия очередной российской атаки на Киевщину 24 января. Фото

Страна-агрессор РФ в ночь на субботу, 22 января, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, повреждены дома и авто.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Сегодня оккупанты в очередной раз нанесли удар в Киевской области. В Броварском районе повреждены 8 частных домов, 3 транспортных средства и хозяйственное здание. Телесные повреждения получили 4 человека, из них 2 доставлены в больницу", – уточнили в пресс-службе.

По фактам военных преступлений следователи начнут уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в том числе по Киеву и области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 24 января, российские захватчики устроили массированную дроновую атаку на Харьков. В городе прогремело более 20 взрывов, есть попадания по гражданской инфраструктуре, повреждены роддом и общежитие для переселенцев, есть пострадавшие.

