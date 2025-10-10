В Киеве школы и детсады перевели в режим Пунктов несокрушимости: как будут учить детей

В Киеве в пятницу, 10 октября, в результате российского удара возникли проблемы с электро- и водоснабжением в части города. Поэтому учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации – как Пункты несокрушимости.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты проводят ремонтные работы на поврежденных объектах.

Что известно

"Из-за последствий ночной атаки и отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, школы и садики левого берега города, а также часть учебных заведений в других районах, сейчас работают в режиме Пунктов несокрушимости. Это означает: тепло, свет от генераторов, возможность подзарядить устройства, доступ к воде, укрытие во время воздушной тревоги.

Учебный процесс происходит в условно дистанционном формате. При наличии электроснабжения учителя проводят онлайн-уроки, при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного повторения (без перегрузки – только тот объем, который реально нужно проработать в этот день).

В учреждениях организованы дежурные классы/группы. Однако родителей попросили по возможности оставить детей дома.

"Также обращаемся к руководителям учреждений: если ваши сотрудники имеют дошкольников или школьников – позвольте сегодня работать дистанционно. Городские службы делают все для восстановления электро- и водоснабжения. Пожалуйста, следите за дальнейшими официальными сообщениями города на Официальном портале Киева и официальных страницах КГГА в соцсетях", – резюмировали в пресс-службе.

Что предшествовало

В четверг, 9 октября, страна-террорист снова массированно атаковала украинские города. Под ударом, в частности, оказался и Киев. Жителей столицы уже предупредили о возможных перебоях со светом и водой. В Печерском районе обломки БпЛА попали в жилой дом, из-за чего есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на, 10 октября, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения и проблемы с электроснабжением.

