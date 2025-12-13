В Киеве с поличным задержали 18-летнюю наркодилершу с крупной партией 'товара'. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали девушку, которая, по информации следствия, причастна к сбыту наркотиков. У 18-летней местной жительницы обнаружили и изъяли пакеты с "товаром".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, в Деснянском районе Киева на улице Милютенко (Лесной массив) они остановили девушку для проверки документов. Выяснилось, что последняя переносила в сумке пакеты с наркотическими и психотропными веществами.

"Следователи изъяли у нее массива зип-пакеты с каннабисом и психотропным веществом Альфа-PVP, которые она собиралась продать. В частности, во время обыска по месту жительства наркодилера следователи также обнаружили пакеты с аналогичным содержимым, которые направлены на экспертизу", – уточнили в пресс-службе.

Нарушительницей оказалась 18-летняя жительница Лесного массива. По факту незаконного приобретения и хранения психотропного вещества, с целью сбыта в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанной сообщили о подозрении.

