В Киеве двое мужчин сбывали наркотики под видом биодобавок. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к сбыту запрещенных веществ. Злоумышленники продавали наркотики под видом биодобавок.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесменам" грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

"Следователи столичного главка полиции совместно с работниками управления по борьбе с наркопреступностью установили, что двое жителей столицы – 26 и 28 лет – создали Telegram-канал, где предлагали к сбыту наркосодержащее вещество кратом", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники отправляли "товар" своим клиентам по почте в разные регионы страны под видом безопасных биодобавок растительного происхождения. Их задержали с поличным и изъяли уже готовый кратом, а также во время санкционированных обысков по месту их проживания еще одну подготовленную пачку с наркотическим веществом.

По данному факту начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

